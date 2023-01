Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Rutesheim: Mehrere Unfälle mit einer schwer verletzten Person und flüchtigem Unfallbeteiligten - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr ereigneten sich auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West mehrere aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle. Ein 33-jähriger Fahrer einer Volvo Sattelzugmaschine befuhr zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zeitgleich befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen der Renault einer 26-Jährigen. Mit ihr befand sich noch eine 50-Jährige Beifahrerin im Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge, woraufhin sich der Renault drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassinnen des Renault verließen daraufhin das Fahrzeug. Ein vorbeifahrender bislang unbekannter PKW-Lenker fuhr der Beifahrerin hierbei über den Fuß und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zu dem flüchtenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich hierbei um einen dunklen PKW gehandelt haben soll. Die 50-jährige Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein 64-jähriger BMW-Lenker fuhr kurze Zeit später auf Höhe der vorherigen Unfallörtlichkeit aufgrund von Glätte auf den Audi eines 46-Jährigen auf. Dabei schob er diesen auf den Audi eines 52-Jährigen. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein 62-jähriger passierte anschließend ebenfalls die Örtlichkeit in seinem VW und touchierte hierbei ein bereits verunfalltes Fahrzeug mit dem Spiegel. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 50.000 Euro. Drei der sieben Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt werden. Der Verkehr konnte in dieser Zeit über den Standstreifen vorbei geleitet werden. Neben mehreren Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei an der Unfallstelle im Einsatz. Personen die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell