Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Stuttgart: 17-jähriger Tatverdächtiger nach mehreren PKW-Aufbrüchen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Seit Mitte November registrierte das Polizeipräsidium Stuttgart eine Serie von PKW-Aufbrüchen mit einem wiederkehrenden Modus Operandi. Um in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen, wurden Fensterscheiben eingeschlagen oder eingeworfen. Auffällig war hierbei, dass in einigen Fällen scharfkantige Metallteile in den Innenräumen der Autos gefunden wurden, die mutmaßlich als Wurfgeschoss gedient hatten, um das Glas zu zerstören. Aus den Fahrzeugen wurden größtenteils Taschen bzw. deren Inhalt gestohlen.

Im Zuge der Ermittlungen rückte ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit Wohnsitz im Landkreis Ludwigsburg in den Fokus der Ermittler des Polizeipräsidiums Stuttgart.

Am Dienstag, den 24. Januar 2023, stellten eine Polizeibeamtin und ihr Kollege den 17-Jährigen in der Königstraße in Stuttgart fest und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. In einer Einkaufstüte entdeckten die Einsatzkräfte Kleider und Parfüm, woraufhin sich für die Beamten der Verdacht ergab, dass die Waren gestohlen wurden. Darüber hinaus führte der Jugendliche ein nicht amtlich zugelassenes Reizstoffsprühgerät mit. Außerdem förderte die Durchsuchung des Tatverdächtigen ein auffälliges Metallteil zum Vorschein. Der Jugendliche wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Im weiteren Verlauf wurde der 17-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn, die für den jugendlichen Tatverdächtigen zuständig ist, beim Amtsgericht Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ u.a. wegen des Verdachts mehrerer Taten des Diebstahls im besonders schweren Fall einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Tatverdächtige an fünf Fällen des Diebstahls im besonders schweren Fall aus Fahrzeugen beteiligt gewesen sein dürfte. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 17.11.2022 und dem 18.01.2023 in verschiedenen Parkhäusern und Tiefgaragen im Stadtgebiet Stuttgart.

Ob der 17-Jährige für weitere Taten in Betracht kommt, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Hinsichtlich der aufgefundenen Kleidung und des Reizstoffsprühgeräts dauern die Ermittlungen ebenfalls an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell