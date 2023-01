Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, zu der es am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg gekommen ist. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, näherten sich mehrere Personen einem 24-Jährigen, der gerade im Begriff war, auf dem Parkplatz zu parken. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen zogen den jungen Mann anschließend aus seinem Fahrzeug und schlugen und traten auf ihn ein. Erst als Zeugen auf den Sachverhalt aufmerksam wurden und schrien, flüchtete die Gruppe, die aus mindestens vier männlichen und zwei weiblichen Personen bestand, in verschiedene Richtungen. Ein Teil rannte in Richtung Wilhelmstraße, der andere in Richtung Bahnhof. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Einer der unbekannten Täter soll zwischen 150 cm und 160 cm groß und eher dick sein. Er trägt das Haar auf dem Oberkopf zu einem Mittelscheitel gegelt, während die Seiten rasiert sind. Die restlichen Unbekannten sollen zwischen 14 und 18 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß und muskulös gewesen sein. Sie trugen Jeanshosen, schwarze Bomberjacken und hatten schwarze Tücher oder Schals ins Gesicht gezogen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

