Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfall in der Schwenninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fußgängern kam es am Donnerstag gegen 07:30 Uhr in der Schwenninger Straße in Maichingen. Eine 32-jährige Skoda-Lenkerin befuhr aus Richtung Hölderlinstraße kommend die Hermann-Kurz-Straße und bog daraufhin nach links in die Schwenninger Straße ab. Zeitgleich kreuzten in diesem Bereich eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem fünf Jahre altem Kind zu Fuß die Fahrbahn der Schwenninger Straße. Mutmaßlich übersah die Skoda-Lenkerin beim Abbiegevorgang die beiden Fußgänger uns es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß stürzten Mutter und Kind zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 37-Jährige in ein Krankenhaus, das Kind kam an der Unfallstelle in die Obhut des hinzugerufenen Vaters.

