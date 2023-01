Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag widerrechtlich Zutritt in einen Kindergarten in der Neckarstraße in Kornwestheim, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Weder Details zum Diebesgut noch die Höhe des Sachschadens sind bislang bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell