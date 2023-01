Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Einbruch in Arztpraxis

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag eine Balkontür auf der Gebäuderückseite einer Arztpraxis in der Zeppelinstraße in Maichingen auf und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und Schränke. Details zum Diebesgut sind bislang noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

