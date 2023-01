Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schuhladen

Altenhundem (ots)

In der Wigeystraße sind unbekannte Täter zwischen Mittwoch (4. Januar, 18 Uhr) und Donnerstag (5. Januar, 08:30 Uhr) in ein Schuhgeschäft eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten ein Fenster und drangen so in den Laden ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Sie entwendeten ein hochwertiges Fahrrad der Marke Stevens, zwei Paar Schuhe, Bargeld und einen Laptop. Ob die Täter weitere Beute machten, stand bei Eintreffen der Polizei noch nicht fest. Zudem entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen

