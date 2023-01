Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise und Zeugen von Verkehrsunfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Am Dienstag (3. Januar) hat sich gegen 14:50 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof Attendorn eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberner Pkw einen in einer Parkbucht geparkten blauen Pkw (vermutlich der Marke Audi) beschädigte. Der Unfallverursacher verließ anschließend den vor Ort befindlichen Kreisverkehr in Richtung Bahnhofsstraße. Ein Zeuge meldete der Polizei den Unfall und ein Kennzeichenfragment mit Olper Kennzeichen. Als die Beamten zur Unfallaufnahme eintrafen, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Ermittlungen sowohl zum Unfallverursacher als auch zu dem beschädigten Pkw verliefen bislang negativ. Der Polizei wurde zudem noch kein korrespondierender Unfallschaden gemeldet. Vor Ort fanden Polizisten jedoch rote Rückstrahler, die vermutlich von dem Unfall stammten, und stellten diese sicher.

Die Polizei Olpe sucht zur Klärung der Unfallflucht sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch Hinweise auf den Unfallverursacher. Sachdienliche Informationen nimmt das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4122 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell