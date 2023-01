Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (4. Januar) gegen 11:10 Uhr auf der Straße "Olpe Hütte" ereignet. Dabei wollte ein 68-Jähriger von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Fahrbahn in Richtung Lütringhausen einfahren. Zeitgleich befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw bereits die Straße. Beim Einfahren auf die Fahrbahn stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der 26-Jährige verletzt wurde. Er wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

