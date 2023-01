Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:35 Uhr kam es auf der Landesstraße 1141 im Bereich von Markgröningen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro. Eine 25-jährige Smart-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1141 von Markgröningen kommend in Richtung Unterrixingen. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrspur und im weiteren Verkauf nach links von der Fahrbahn ab. Nach einer Fahrt von rund 60 Metern im Grünstreifen neben der Fahrbahn kollidierte sie mit einer Böschung und einem Gebüsch. Durch die Kollision wurde ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wo es sich entgegen der Fahrtrichtung drehte. Anschließen kam ihr Fahrzeug erneut von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und sie wurde durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen unterstützte mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Smart war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell