POL-EL: Emsbüren - Dackel durch verbotene Falle schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Spelle in den Emsbürener Ortsteil Berge gerufen. Ein Passant hat im Bereich eines Teiches an der Verlängerung der "Hamwische Straße", hinter der Autobahn, einen verletzten Hund entdeckt. Der Dackel war in einem angrenzenden Waldstück in eine dort offenbar gezielt platzierte Trittfalle geraten. Durch das verbotene sogenannte Tellereisen, wurde das Tier schwer an der rechten Pfote verletzt. Der Vierbeiner befindet sich in tierärztlicher Behandlung. Bislang ist noch unklar, wer die Falle dort ausgelegt hat. Die örtliche Jägerschaft kommt als Verursacher nicht infrage. Die Nutzung dieser grausamen Relikte ist nicht nur streng verboten, sondern in Jägerkreisen bereits seit Jahrzehnten verpönt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Hinweise nimmt die Dienststelle in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

