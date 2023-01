Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Kirchheim am Neckar und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Neue Räume für den Polizeiposten in Kirchheim am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.01.2023) wurden die neuen Diensträume des Polizeipostens Kirchheim am Neckar offiziell in Betrieb genommen und symbolisch die Schlüssel an die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens übergeben.

In einer kleinen Feierstunde lud der Bürgermeister der Gemeinden Kirchheim am Neckar, Herr Uwe Seibold, in das Rathaus nach Kirchheim am Neckar ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung übergab der Bürgermeister der Polizei symbolisch die Schlüssel zum neuen Dienstgebäude in der Hauptstraße. Am Empfang nahm eine Delegation des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, bestehend aus dem neuen Polizeipräsident Thomas Wild, dem Leiter der Schutzpolizeidirektion Markus Geistler, dem Leiter des zuständigen Polizeireviers Bietigheim-Bissingen Volker Kehl und dem Leiter des Polizeipostens Kirchheim am Neckar Ferdinand Steigmann sowie die fünf Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Kirchheim am Neckar teil. Auch Vertreter des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung sowie der stellvertretenden Leiter des Amts für Vermögen und Bau, Herr Sänger, wohnten der Veranstaltung bei.

Bürgermeister Seibold: "Es ist ja nicht nur so, dass der Polizeiposten neue Räume bekommt, sondern hier ist mitten im Herzen der Gemeinde ein neues Quartier entstanden. Die Polizei hat einen Ort gefunden, wo meiner Meinung nach die Polizei auch hingehört: Mitten in den Ort, als ein sichtbares Zeichen der Präsenz, aber auch als ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Polizei, die Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinde nicht nur eng verbunden sind, sondern einfach zusammengehören."

"Mit dem neuen Polizeiposten Kirchheim am Neckar finden die Kolleginnen und Kollegen modernen und perfekt für den polizeilichen Gebrauch geeignete Räumlichkeiten vor. Sie bieten nun optimale Bedingungen für den tagtäglichen Dienst", so Polizeipräsident Wild.

Die insgesamt sechs Beamtinnen und Beamten haben den neuen Dienstsitz im Gebäude Hauptstraße 59 in 74366 Kirchheim am Neckar bereits schon bezogen und gehen seitdem ihren Dienstgeschäften in den neuen Diensträumlichkeiten, die sich auf 245 Quadratmeter erstrecken, nach. Telefonisch ist der Polizeiposten unter der alten Telefonnummer unter 07143 891060 erreichbar.

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten Kirchheim am Neckar umfasst die Betreuung der Gemeinden Kirchheim am Neckar und Gemmrigheim sowie seit der Postenzusammenlegung im Jahre 2020 die Gemeinden Bönnigheim und Erligheim.

