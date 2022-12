Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Defekte Waschmaschine verursacht Brand in Wohnung

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, meldeten sich Nachbarn über Notruf bei der Rettungsleitstelle Mannheim, da in einer Wohnung in der Stamitzstraße ein Rauchmelder zu hören sei. Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus, vor Ort konnte durch die Kollegen Brandgeruch aus der betreffenden Wohnung festgestellt werden. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden musste, stellten die Kollegen die Ursache des Brandgeruchs fest; die Waschmaschine war in Brand geraten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Brandursache war wohl ein technischer Defekt der Waschmaschine. Der oder die Mieter der Wohnung waren während des Einsatzes nicht daheim. Deshalb wurde die Wohnung im Anschluss an die Maßnahmen durch einen Schlüsseldienst verschlossen. Der neue Schlüssel wurde durch die Bewohner beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt abgeholt. /cw

