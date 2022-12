Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholeinfluss beider Beteiligten nach Verkehrsunfall festgestellt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen kurz nach 0 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau auf der Ernst-Wengenroth-Straße in Richtung Grombacher Weg und geriet dabei in den Gegenverkehr, wobei sie einen Fiat am Außenspiegel touchierte.

Die Unfallverursacherin versuchte zunächst weiterzufahren, konnte aber von einer Zeugin daran gehindert werden.

Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamtinnen und -beamten deutlicher Alkoholgeruch bei der 57-Jährigen festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille.

Im Rahmen der Vernehmung des Fiat-Fahrers wurde auch hier Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Test ergab ein Ergebnis von etwa 0,90 Promille.

Beide Fahrzeugführer mussten die Polizistinnen und Polizisten auf das Revier begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die 57-jährigen Unfallverursacherin erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihr Führerschein sowie ihre Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fiat-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch er muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte jedoch im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

