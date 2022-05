Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Aufbruch scheitert

Kaiserslautern (ots)

In der Glockenstraße haben Diebe in der Nacht zum Sonntag versucht ein Auto aufzubrechen. Die Täter wollten an dem Transporter ein Seitenfenster aufhebeln. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Ohne Beute machten sich die Unbekannten auf und davon. Durch den Aufbruchsversuch entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt den Betrag auf mindestens 150 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell