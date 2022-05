Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen einen Unfall verursacht. Der Mann war um zwanzig vor sieben auf der Straße Lothringer Dell in Richtung Blechhammer Weg unterwegs. Weil er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, erkannte er zu spät, dass am rechten Fahrbahnrand ein Wohnmobil geparkt war. Der 35-Jährige fuhr mit seinem VW Golf auf das Heck des Campingbusses auf.

Durch den Aufprall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht an der rechten Hand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell