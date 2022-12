Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Ladenburg: Überhöhte Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- & Wetterverhältnissen - drei Verletzte

BAB 5, Ladenburg (ots)

Da ein 47-jähriger Chevrolet-Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen anpasste, fuhr er womöglich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt an der Anschlussstelle Ladenburg auf einen Smart auf.

Durch die Kollision geriet der vorausfahrende PKW ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und prallte von dieser ab. Auf dem rechten Fahrstreifen kam das verunfallte Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Der 47-jährige Fahrer des Chevrolets, sein 49-jähriger Beifahrer sowie der 55-jährige Fahrer des Smarts wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher sich auf rund 30.000 Euro beläuft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell