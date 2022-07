Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Beschädigter Fahrausweisautomat und Untersuchungshaftbefehl gegen 16-Jährigen, welcher Schlagring, Springmesser und Drogen bei sich führte

Schönebeck (ots)

Am Freitag, den 29. Juli 2022 stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Haltepunkt Schönebeck-Süd gegen 04:00 Uhr auf Bahnsteig 1 einen stark beschädigten Fahrkartenautomaten sowie ein abgebrochenes Verkehrsschild fest. Vermutlich wurde das Verkehrsschild als Tatmittel genutzt, um den Automaten massiv zu beschädigen. In unmittelbarer Nähe auf Bahnsteig 1 hielten sich fünf Jugendliche auf, die die Beamten als mögliche Tatverdächtige für die Sachbeschädigung einstuften. Es handelte sich um vier Jungen im Alter von 14, 14, 16 und 18 Jahren sowie einer 16-jährigen Begleiterin. Eine vor Ort durchgeführte Identitätsfeststellung und der Abgleich der personenbezogenen Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 16-Jährige seit Mai 2022 per Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Köthen gesucht wurde. Er ist verdächtigt, im Juli 2021 einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben. Zur Hauptverhandlung war er trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen. Somit erging der Haftbefehl. Der Deutsche wurde vorläufig fest- und zum Bundespolizeirevier Magdeburg mitgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Bundespolizisten neben einem Schlagring und einem Springmesser mit einer Klingenlänge von 9,5 Zentimetern auch eine betäubungsmittelähnliche Substanz fest und sicher. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen konnten trotz mehrfacher Versuche nicht kontaktiert werden. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen und Betäubungsmitteln und übergaben den Gesuchten für die sich anschließende Haftrichtervorführung an die Landespolizei. Bezüglich des demolierten Fahrkartenautomaten hat die Bundespolizei ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen bezüglich der Täterschaft laufen.

