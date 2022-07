Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einsatz eines Sprengstoffspürhundes am Hauptbahnhof Halle/Saale

Halle/Saale (ots)

Am Donnerstag, den 28. Juli 2022 wurde die Bundespolizei gegen 20:25 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück in einem Fahrstuhl der Bahnhofs-lounge am Hallenser Hauptbahnhof informiert. Umgehend begab sich eine alarmierte Streife zum Ereignisort. Da sowohl Nachfragen in einem angrenzenden Geschäft und Lautsprecherdurchsagen nicht zum Auffinden des Rucksackbesitzers führten, wurde eine Sperrung des Nahbereiches um den Fahrstuhl veranlasst und ein Sprengstoffspürhund der Bun-despolizeiinspektion Leipzig angefordert. Da der vierbeinige Kollege beim Abspüren des Rucksacks selbst und dem umliegenden Bereich kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten zeigte, konnte der Diensthunde-führer Entwarnung geben. Daraufhin wurde der Rucksack geöffnet. In ihm befanden sich einige Lebensmittel und persönliche Gegenstände, die jedoch nicht zur Feststellung des Besitzers führten. Der Rucksack wurde daraufhin dem Fundbüro am Hauptbahnhof Halle übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einen möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

