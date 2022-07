BPOLI MD: Mehrfachstraftäter bedroht Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und wird per Haftbefehl gesucht, Freundin zahlt Geldstrafe

Bitterfeld (ots) - Am Vormittag des 28. Juli 2022 gegen 11 Uhr wurde am Bahnhof Bitter-feld ein 33-Jähriger durch die Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Deutsche durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau per Untersuchungshaftbefehl gesucht ...

mehr