POL-MA: Viernheim - A 659 in Richtung Weinheim nach Unfall voll gesperrt - PM Nr. 1

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Freitagmorgen kurz nach 0 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau auf der Ernst-Wengenroth-Straße in Richtung Grombacher Weg und geriet dabei in den Gegenverkehr, wobei sie einen Fiat am Außenspiegel touchierte. Die Unfallverursacherin versuchte zunächst weiterzufahren, ...

mehr