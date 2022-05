Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Job-Speed-Dating bei der Polizei

Polizei Saarland lädt zum Informationsgespräch der etwas anderen Art

Saarbrücken (ots)

Unter dem Motto "4Mal4" bietet die Polizei Saarland an vier verschiedenen Terminen bei den Polizeiinspektionen sowie im Polizeiareal Mainzer Straße Polizeiinteressierten eine besondere Berufsberatung an. Start wird am Mittwoch, dem 25. Mai 2022, um 17:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Neunkirchen (Anmeldefrist: 20. Mai 2022) sein. Die weiteren Termine sind:

- 29. Juni 2022 um 17:00 Uhr im Polizeiareal Mainzer Straße in Saarbrücken - 27. Juli 2022 um 17:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Saarlouis - 31. August 2022 um 17:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Bei diesen Terminen beantworten Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Blickwinkeln in entspannter Atmosphäre alle Fragen zum Polizeiberuf. Im Rahmen eines sogenannten "Job-Speed-Datings" können Polizeiinteressierte Fragen an Kolleginnen und Kollegen stellen, die

- sich derzeit in der Ausbildung befinden - 2022 ihre Ausbildung beendet haben - seit drei Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen haben - seit 20 Jahren bei der Polizei arbeiten

Zudem verraten unsere Einstellungscoaches wertvolle Tipps für das Einstellungsverfahren.

Alle Informationen hierzu gibt es in unseren Accounts bei Instagram und Facebook unter @PolizeiSaarland!

Die Anmeldeplätze sind beschränkt und werden nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben.

Die Anmeldung erfolgt beim Team der Nachwuchsberatung der Polizei Saarland direkt auf unseren Social-Media-Kanälen, telefonisch unter 0681/962-8048 oder per WhatsApp und Signal unter 0175-5834164 sowie per E-Mail unter LPP-Einstellungsberater@polizei.slpol.de.

Das Team der Nachwuchsberatung freut sich auf Euch!

