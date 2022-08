POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Rucksack geraubt.

Lippe (ots) - Der seit Dienstagmorgen (02.08.2022) vermisste Mann aus Hohenhausen konnte am frühen Abend wohlbehalten angetroffen werden. Polizeibeamte nahmen ihn in der Nähe seiner Wohnanschrift in Hohenhausen in Gewahrsam. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und bitten die Medien veröffentlichte Daten und Bilder des 36-Jährigen zu löschen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

