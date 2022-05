Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei beendet Fahrt eines Sattelzugs

40-Tonner mit gerissenen Bremsscheiben, losen Bremsbelägen und geplatztem Luftfederbalg auf der Autobahn unterwegs

Saarbrücken/Dillingen (ots)

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei beendeten am Dienstag, dem 17. Mai 2022, die Fahrt eines portugiesischen Sattelzugs auf der BAB 620 in Höhe Dillingen. Ein KFZ-Sachverständiger dokumentierte an der Zugmaschine insgesamt 38 Mängel sowie weitere 37 Mängel am Auflieger. Gegen den 54 Jahre alten Fahrer und Halter werden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Für das zu erwartende Bußgeld musste der Portugiese eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Bereits beim Nachfahren erkannten die Einsatzkräfte der Verkehrspolizei, dass die aus Eisenschrott und Waggonteilen bestehende Ladung in der Kippmulde des Aufliegers völlig ungesichert war und teilweise über die Bordwände hinausragte. Die Scharniere und der Verschlussmechanismus an den Hecktüren des Aufliegers waren ebenfalls stark beschädigt.

Nachdem die Einsatzkräfte den Sattelzug von der Autobahn lotsten, unterzogen sie ihn einer Kontrolle. Dieser konnte unter anderem nicht die für den gewerblichen Abfalltransport erforderliche Papiere vorlegen. Bei der näheren technischen Überprüfung der Fahrzeugkombination stellten die speziell geschulten und erfahrenen Einsatzkräften der Verkehrspolizei ein gefährlicher Mangel nach dem anderen fest. Angefangen bei defekten Beleuchtungseinrichtungen über auslaufende Betriebsstoffe, Schäden am Unterfahrschutz bis hin zu Defekten an der Bremsanlage und am Fahrwerk.

Deshalb ließen die Einsatzkräfte den Sattelzug abladen und bei einem KFZ-Sachverständigen in Saarlouis vorführen. Die Prüfstelle bestätigte die bereits erkannten gefährlichen Mängel und brachte noch Weitere zum Vorschein.

Die schwerwiegendsten Mängel, die zur Gesamtbewertung "verkehrsunsicher" führten, waren gerissene Bremsscheiben, lose Bremsbeläge, und ein geplatzter Luftfederbalg.

Der Sattelzug wurde an Ort und Stelle stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass vor Fahrtantritt eine Abfahrtskontrolle durchzuführen ist. Erkannte Mängel und Beschädigungen an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben, sodass ein verkehrssicherer Betrieb gewährleistet ist.

Ladung ist so zu sichern, dass sie auch bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutscht, um- oder herabfällt.

Darüber hinaus unterliegen Abfalltransporte, je nach Abfallart, einer Anmelde- beziehungsweise Erlaubnispflicht.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell