POL-LIP: Lemgo-Lieme. Korrektur Diebesgut - Schrott von Firmengelände gestohlen.

In der Weststraße in Lieme verschafften sich bislang Unbekannte am Samstagabend (30.07.2022) gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände. Gegen 21.30 Uhr gelangten sie mit Transportern auf das Gelände, indem sie eine Schranke beschädigten. Dort entwendeten sie aus einer Schrottmulde rund 2 Tonnen Bremsscheiben, bevor sie gegen 21.45 Uhr mit ihrer Beute flüchteten. Die Schadenssumme kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte unter der 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

