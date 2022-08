POL-LIP: Blomberg. In Baustelle gefahren.

Lippe (ots) - In der Exterschen Straße beschädigten Unbekannte im Saunabereich einer Therme am Montagnachmittag (01.08.2022) mehrere Toiletten und Umkleidekabinen. Sie zerkratzten Spiegel, verunstalteten Wände und beschädigten Türrahmen. Der Tatzeitraum kann auf 15.30 bis 16.30 Uhr eingegrenzt werden. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ...

