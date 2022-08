Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Suche nach vermissten 36-Jährigen.

Lippe (ots)

Seit Dienstagmorgen (02.08.2022) wird ein 36-jähriger Mann aus Kalletal-Hohenhausen vermisst. Der Mann wurde zuletzt in der Mühlenbrede gesehen und hat seine Selbsttötung angedroht. Er ist ca. 1,80 Meter groß, 80 Kg schwer, hat einen athletischen Körper und verfügt über Tätowierungen. Er hat eine Glatze und einen rötlichen, längeren Bart. Eine Gefährdung dritter ist nicht ausgeschlossen. Bitte sprechen Sie den Mann nicht an! Melden Sie seinen Aufenthaltsort direkt der Polizei unter der 110! Ein Foto des gesuchten Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/84442. Die polizeiliche Suche unterstützen zurzeit ein Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunde.

