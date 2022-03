POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Oeveringer Querstraße in Emlichheim alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 12,5 mal 30 Meter große Trocknungshalle für Gärreste einer Biogasanlage in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Halle wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehren aus Emlichheim und Hoogstede waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen ...

