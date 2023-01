Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person kam es am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr am Dreieck Leonberg auf der Überleitung der BAB 81 aus Richtung Heilbronn kommend auf die BAB 8 in Fahrtrichtung München. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem linken der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung München. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 44-Jähriger mit seinem Lkw der Marke Rolfo auf dem rechten Fahrstreifen in selbiger Fahrtrichtung. Im Bereich der Fahrbahnteilung wechselte der Lkw-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah hierbei mutmaßlich den Mercedes, wodurch dieser gegen die linke Schutzplanke gedrückt wurde. Die Fahrerin des Mercedes zog sich hierbei leichte Verletzung zu. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

