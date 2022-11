POL-PPKO: Kind von Pkw erfasst

Koblenz (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 24.11.2022 auf Freitag gegen 01:30 Uhr kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einem geparkten Fahrzeug in der Alemanenstraße in Koblenz. Der Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Einen Hinweis hatte er allerdings am Tatort hinterlassen: Das Kennzeichen seines Autos. ...

