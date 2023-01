Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr in Ludwigsburg ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Focus die Martin-Luther-Straße in Richtung Schwieberdinger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza und schob diesen gegen eine Hausfassade. Als der Fahrer des Ford Focus anschließend seine Fahrt fortsetzte, kollidierte er mit einem geparkten Mitsubishi und schob diesen auf zwei ebenfalls dort geparkte BMW. Beim erneuten Versuch seine Fahrt fortzusetzen, stieß der Fahrer des Ford Focus noch gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Der Fahrer des Ford Focus entfernte sich, nachdem er von Zeugen angesprochen wurde, zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 24.500 Euro. Drei beteiligte Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg 07141/185353 zu melden.

