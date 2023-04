Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Einbruch in Möbelgeschäft "Am Dachsberg" (15./17.04.2023)

Reichenau (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 06.45 Uhr, in ein Möbelgeschäft in der Straße "Am Dachsberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt zum Lagerbereich und anschließend zu den Büroräumen. Dort nahmen sie einen Tresor mit, in dem sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Anschließend transportierten die Einbrecher den Tresor, vermutlich mit einem Kombi oder Transporter, ab. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Möbel Braun beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, in Verbindung zu setzen.

