POL-D: Versuchter Einbruch in Unterrath: Aufmerksame Angehörige alarmieren die Polizei - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Dank guter Hinweise aufmerksamer Familienangehöriger konnte die Polizei Düsseldorf am Freitagabend in Unterrath zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen waren zuvor über ein Kamera-Sicherheitssystem bei dem Einbruchsversuch beobachtet worden. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen erhielt ein Zeuge und Familienangehöriger im Ausland einen Alarm von dem Sicherheitssystem des derzeit unbewohnten Wohnhauses am Krönerweg in Unterrath auf sein Handy. Sofort ließ er über seine Mutter die Polizei Düsseldorf informieren. Die 67-Jährige wohnt in Tatortnähe und konnte der Leitstelle dann auch eine gute Beschreibung der Tatverdächtigen übermitteln. Ein Fluchtversuch der beiden Männer war vergeblich. Beide konnten unweit des Tatorts von Polizeibeamten festgenommen werden. Die mutmaßlichen Einbrecher sind 18 und 22 Jahre alt und haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Der 22-Jährige hat erhebliche polizeiliche Vorerkenntnisse wegen der Begehung von gleichgelagerten Eigentumsdelikten. Ein Richter ordnete am Wochenende Untersuchungshaft gegen die beiden Männer an.

