POL-BOR: Reken: Abschlussmeldung: Reken L600 Kreulkerhok

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße; Tatzeit: 29.10.2022, 12:00 Uhr; Aus dem Rollator gestohlen haben Unbekannte am Samstag in Ahaus die Geldbörse einer Frau. Diese hatte sich gegen Mittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Coesfelder Straße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Zeugen fanden in der Nähe das Portemonnaie, aus dem das Bargeld und die Bankkarten fehlten. Hinweise erbitte die Kripo in Ahaus: ...

