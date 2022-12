POL-OH: Vermisster 74 Jähriger aus Krankenhaus Lauterbach - Öffentlichkeitsfahndung (Lichtbild anbei)

Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld - Eine 34-jährige Hersfelderin befuhr am Freitagmittag mit ihrem Pkw die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsau und verließ diese nach links, um anschließend auf der Friedloser Straße in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Im Bereich der Friedloser Straße, übersah die Pkw-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer mit seinem Pkw und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ...

