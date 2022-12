Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Sachschaden und Flucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Eine 34-jährige Hersfelderin befuhr am Freitagmittag mit ihrem Pkw die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsau und verließ diese nach links, um anschließend auf der Friedloser Straße in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Im Bereich der Friedloser Straße, übersah die Pkw-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer mit seinem Pkw und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Kirchheim - Am Freitag, den 16.12.2022, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Kreisstraße 32 aus Richtung Gershausen kommend in Richtung Kirchheim. In Höhe der Industriestraße übersah der Fahrzeugführer die dort befindliche Verkehrsinsel und überfuhr einen Schilderpfosten mit 4 Verkehrstafeln. Anschließend sammelte der Unfallverursacher Teile seines beschädigten Fahrzeuges ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Mercedes Benz GL gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

