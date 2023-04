Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter ritzt "Hakenkreuz" in Autolack - Polizei sucht Zeugen (18.04.2023)

Stockach (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr ein im Parkhaus im Hägerweg abgestelltes Auto beschädigt. Der Täter ritzte in den Lack des auf dem obersten Parkdeck stehenden schwarzen Audi Q5 oberhalb des rechten Kotflügels ein "Hakenkreuz". Die Höhe des dadurch am Wagen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Verursachers geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

