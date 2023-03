Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Monsheim (ots)

Alkoholeinfluss hat am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 04:45 Uhr war eine 31-jährige Autofahrerin auf der B 47 zwischen Monsheim und Hohen-Sülzen unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich auf dem Dach. Die 31-jährige Fahrerin verletzte sich glücklicher Weise nur leicht und konnte sich selbstständig befreien. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Wormser Polizei bei der Frau Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab schließlich einen Wert von über einem Promille. Der 31-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

