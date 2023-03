Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde auf einem Parkplatz in der Carl-Villinger-Straße ein geparkter PKW von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Ein 76-jähriger Wormser hatte sein Fahrzeug gegen 17 Uhr dort abgestellt. Als er um 18:30 Uhr zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck feststellen. Demnach dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten PKW gestoßen sein. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

