Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Anruf einer falschen Polizeibeamtin gescheitert

Worms (ots)

Eine 85-jährige Wormser Seniorin erhielt am Mittwoch einen Anruf einer falschen Polizeibeamtin. Gegen 14:45 Uhr behauptete die Betrügerin, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Noch bevor die Anruferin weiter ausführen konnte, erkannte die 85-Jährige die Betrugsmasche und legte auf. Immer wieder kommt es zu solchen Anrufen, in denen die Betrüger Geschichten erfinden, um im Ergebnis an Bargeld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Daher rät Ihnen die Polizei: - Lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln und unter Druck setzen, legen Sie einfach auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110 - Geben Sie keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse oder sensible Daten, insbesondere Ihre Bankdaten - Händigen Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte aus

