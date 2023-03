Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Garagenbrand

Worms (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Stresemannstraße zu einem Garagenbrand. Gegen 01:30 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der an ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus angrenzenden Garage ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Neben der Garage und der angrenzenden Hausfassade wurden ein darin geparktes Auto sowie ein davorstehender Anhänger beschädigt. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell