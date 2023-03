Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rollerdiebstahl in Worms

Worms (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Roller in der Gaustraße in Worms. Der Roller der Marke "Longjia" ist in den Farben schwarz, orange und silber lackiert. Zudem wurde am Heckbereich ein Helmkoffer montiert.

Die Polizeiinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

- Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers machen? - Wer hat im Bereich der Gaustraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell