Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in der Kaiserpassage in Worms

Worms (ots)

Am Donnerstag, dem 09.03.2023, gegen 17:30 Uhr kam es in Worms zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Ausgang der Kaiserpassage, der zum Platz "Am Römischen Kaiser" führt. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens versuchte ein bislang unbekannter Mann sich an einem 46-jährigen Mann vorbeizudrücken, worauf dieser ihn ansprach. Daraufhin schlug der bislang unbekannte Täter dem 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch schwer, sodass dieser in ein spezialisiertes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Tatverdächtige entfernte sich sodann unerkannt von der Örtlichkeit.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,85-1,90 m groß, normale Gestalt, kurze, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, afrikanischer Phänotyp. Er war mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hose bekleidet.

Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben kann oder Zeuge der Tat wurde, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

