Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde eine 71-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bebelstraße verletzt. Ein 62-Jähriger Autofahrer übersah die Radfahrerin, als er in den Kreisverkehr Bebelstraße/ Von-Steuben-Straße einfuhr. Die 71-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

