POL-PDWO: Vollendeter Betrug mittels WhatsApp

Worms (ots) - Der Aufenthaltsort der seit dem 24.02.2023 vermissten 15-Jährigen konnte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und mit Unterstützung der hessischen Polizei zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Jugendliche wurde am Samstag wohlbehalten bei einem Bekannten in Hanau angetroffen und nach Hause gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Worms Pressestelle Telefon: 06241 852-2040 ...

