Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 14-Jähriger verletzt

Fahrer flüchtete

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 07.40 Uhr befuhr ein 14-Jähriger aus Wesel mit einem Fahrrad die Lübecker Straße in Richtung Nordstraße.

Anschließend fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dabei fuhr er am rechten Fahrbahnrand. In Höhe der Einmündung Salzwedeler Straße kam ein rotes Auto mit gelbem Nummernschild in den Kreisverkehr und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Hierdurch stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der 14-Jährige fuhr nach dem Unfall nach Hause und berichtete seiner Mutter davon. Gegen 09.00 Uhr erschien die Mutter mit ihrem Sohn auf der Wache Wesel und erstattete Anzeige.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell