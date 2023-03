Wesel (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, über den wir bereits am Dienstag berichtet haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5451488 Dabei ist ein sechs Monate alter Junge schwer verletzt worden. Die Mutter war am Montag gegen 09.15 Uhr mit ihrem Sohn in der Buslinie 83 von der Haltestelle Altana bis zur Haltestelle Mölderplatz gefahren. ...

mehr