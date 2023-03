POL-WES: Dinslaken - 17-jährige Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Kreis Wesel (ots) - Innerhalb eines Tages verzeichnete die Kreispolizei Wesel sieben Wildunfälle. In allen Fällen blieben die Autofahrer glücklicherweise unverletzt. Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 06.30 Uhr in Alpen an der Xantener Straße / Schulstraße. Hier kreuzte ein Reh, das nach dem ...

