Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Raubstraftaten gesucht

Erfurt (ots)

Auf dem Erfurter Anger kam es Mittwochnachmittag gleich zu zwei Raubstraftaten zum Nachteil von Kindern und Teenagern.

Gegen 14:30 Uhr wurden zwei Jungs im Alter von 10 und 11 Jahren vor einem Sportgeschäft von drei ebenfalls heranwachsenden Täter angesprochen und nach Geld befragt. Als sie der Aufforderung nicht nachkamen, schlugen und traten die Täter auf die Jungs ein und entwendeten ihnen Geld in unbekannter Höhe. Erst als sich die beiden Geschädigten einer unbekannten Frau anvertrauten, ließen die Täter von ihnen ab.

Kurze Zeit später wurden drei Jungs im Alter von 12 bis 13 Jahren in der Trommsdorffstraße von einer achtköpfigen Personengruppe angesprochen. Die Täter im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten zuvor am Anger beobachtet, wie die Jungs in einem Schnellrestaurant Bargeld bei sich führten. Auch in diesem Fall forderten die Täter die Herausgabe des Geldes. Darüber hinaus verlangten sie auch die Handys der Geschädigten. Als sich die Geschädigten weigerten, wurden sie zu Boden gestoßen. Ein unbekannter Zeuge schritt ein und kam den drei Jungs zu Hilfe. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Anger.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Darüber hinaus werden die Zeugen gesucht, die in den beiden Fällen eingeschritten sind. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummern 0044039 bzw. 0044000 entgegen. (DS)

