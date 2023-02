LPI-EF: In Wohnung eingebrochen

Erfurt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Pärchen in Erfurt verfolgt und massiv bedrängt. Der unbekannte Täter hatte den Mann und die Frau im Alter von 42 und 45 Jahren am Anger verbal provoziert und Streit gesucht. Als das Paar gegen 04:00 Uhr in die Straßenbahnlinie 5 in Richtung Zoopark stieg, folgte ihnen der Täter. Dieser bedrängte die beiden weiter, sodass unbekannte Fahrgäste in der Tram einschritten. Der unbekannte Mann ließ aber nicht von dem ...

mehr